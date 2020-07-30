На протяжении последней недели Национальная полиция Киева задержала в столице четырех “минеров”. Всего же за это время правоохранители получили 55 сообщений о “подозрительных предметах”, а также 17 сообщений – о минировании объектов.

Об этом заявил глава столичного главка Национальной полиции Андрей Крищенко. Он уточнил, что псевдоминеров задержали во время проверки различных сообщений об угрозах взрывов.

“Мы задержали жителя столицы, 2000 года рождения, за ложное сообщение о заминировании и захвате заложников. Молодой человек позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке в пяти торговых центрах столицы и о захвате 20 заложников в автобусе. Проведя проверки помещений и прилегающих территорий, по одной из указанных им адресов опасных предметов мы не нашли, а информация о захвате заложников не подтвердилась”, – рассказал Крищенко.

Второй “минер” был задержан сотрудниками Святошинского управления полиции.

“При поверхностной проверке у молодого человека обнаружили и изъяли мобильный телефон, с которого он осуществил вызов. В дальнейшем следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины”, – пояснил Крищенко.

Кроме того, был задержан и “телефонный террорист”, который угрожал взорвать станцию метро “Вокзальная”. Им оказался 26-летний житель Святошинского района, который объяснил свои действия тем, что “якобы хотел проверить готовность полиции к проверке подобных сообщений”.

По всем инцидентам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

Андрій Крищенко: «Протягом тижня ми затримали чотирьох громадян, які «мінували» столичні будівлі та об’єкти»

За останні… Опубликовано Поліція Києва Четверг, 30 июля 2020 г.

Напомним, что террористическая обстановка в столице за последние дни серьезно обострилась: