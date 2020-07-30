Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине обусловлен двумя факторами. Это религиозные мероприятия и общественный транспорт.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. Он уточнил, что по результатам эпидемических расследований было установлено, что на западе Украины, особенно в селах, главной причиной роста числа заболевших являются богослужения.

Второй причиной роста случаев инфицирования COVID-19 в Украине Степанов назвал общественный транспорт. А также массовые перемещения людей в связи с летним отдыхом. Но при этом министр добавил, что очень много людей болеют бессимптомно, таким образом формируя иммунитет против вируса.

“Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок”, – прокомментировал заявление Степанова президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал PolitUA, с 1 августа вся Украина будет разделена на четыре карантинные зоны.