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В Минздраве назвали причины роста больных коронавирусом

Среди них религиозные собрания и массовые путешествия.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине обусловлен двумя факторами. Это религиозные мероприятия и общественный транспорт.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. Он уточнил, что по результатам эпидемических расследований было установлено, что на западе Украины, особенно в селах, главной причиной роста числа заболевших являются богослужения.

Второй причиной роста случаев инфицирования COVID-19 в Украине Степанов назвал общественный транспорт. А также массовые перемещения людей в связи с летним отдыхом. Но при этом министр добавил, что очень много людей болеют бессимптомно, таким образом формируя иммунитет против вируса.

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“Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок”, – прокомментировал заявление Степанова президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал PolitUA, с 1 августа вся Украина будет разделена на четыре карантинные зоны.

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