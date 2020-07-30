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Эскалации конфликта в зоне ООС нет

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

В зоне проведения Операции объединенных сил эскалация конфликта не зафиксирована. Все единичные обстрелы со стороны боевиков не являются системными.

Об этом, со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака сообщает пресс-служба Офиса президента.

“В зоне проведения ООС не зафиксирована эскалация или наступательные действия. Одиночные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне, отметил главнокомандующий ВСУ”, – заверил Хомчак.

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Он также добавил, что ситуация с контролем и предотвращением распространения коронавируса в зоне проведения ООС остается стабильной.

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