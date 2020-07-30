Окончательное решение будет принято 31 июля.
31 июля Министерство здравоохранения инициирует проведение заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения в Украине четырех карантинных зон. Вся страна будет разделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также пояснил, какие ограничения будут введены в каждой из зон.
- Зеленая зона включает в себя масочный режим в местах скопления людей, придерживаться социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.
- Желтая зона аналогична к зеленой, но уже является предупредительной. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
- Оранжевая зона – кроме вышеупомянутого, запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.
- Красная зона – все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения заведений образования, деятельности кафе и ресторанов.
Как заявил РБК-Украина глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, эпидемиологическая ситуация в Киеве приближается к красной зоне. Окончательное решение будет принято 31 июля.
“Киев окажется на границе – между оранжевой и красной зоной”, – уточнил чиновник.
Как ранее сообщал PolitUA, в Украине поставлен новый “антирекорд” по количеству инфицированных коронавирусом за сутки.