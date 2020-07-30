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Террористы устроили провокацию на Донбассе

29 июля боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

29 июля российские террористы на Донбассе нарушили режим прекращения огня один раз.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации боевиками был совершен выстрел из подствольного гранатомета по позициям ВСУ.

В ООС подчеркнули, что с начала вступления в силу режима полного прекращения огня раненых и погибших в составе Объединенных сил нет. Ситуация остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими.

Также в штабе добавили, что подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса обнаружили и обезвредили 76 взрывных устройств. Всего за сутки были разминированы пять гектаров территории.

“По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени сложности. А на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более чем двадцати гражданам Украины. Пожарные из состава Объединенных Сил за сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал”, – отметили в ООС.

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Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 липня 2020 року

#ООС…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 29 июля 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский пригрозил мощным ответом на серьезное обострение на Донбассе.

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