29 июля боевики один раз нарушили режим прекращения огня.
29 июля российские террористы на Донбассе нарушили режим прекращения огня один раз.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации боевиками был совершен выстрел из подствольного гранатомета по позициям ВСУ.
В ООС подчеркнули, что с начала вступления в силу режима полного прекращения огня раненых и погибших в составе Объединенных сил нет. Ситуация остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими.
Также в штабе добавили, что подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса обнаружили и обезвредили 76 взрывных устройств. Всего за сутки были разминированы пять гектаров территории.
“По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени сложности. А на контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более чем двадцати гражданам Украины. Пожарные из состава Объединенных Сил за сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал”, – отметили в ООС.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 30 липня 2020 року
#ООС…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 29 июля 2020 г.
Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский пригрозил мощным ответом на серьезное обострение на Донбассе.