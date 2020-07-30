После зерна Госрезерва мыши выпили масло на 60 млн грн

В Николаеве «испарилось» подсолнечное масло стоимостью в ₴60 миллионов, арестом которого хвастались СБУ и налоговая милиция.

В начале недели, во время проведения проверки сохранности «вещественных доказательств» по одному из уголовных производств, оперативники управления налоговой милиции Николаевской области обнаружили отсутствие более 3200 тонн подсолнечного масла, сообщили источники из Государственной фискальной службы Украины, сообщает портал «Преступности.НЕТ».

Это масло ранее было арестовано по решению Центрального суда города Николаева и передано на ответственное хранение на один из терминалов.

«Многие помнят, как в двадцатых числах мая руководство николаевской налоговой милиции в лице Виталия Заитова, и руководство УСБУ в Николаевской области в лице Виталия Герсака, отрапортовали о том, что «не допустили незаконный экспорт подсолнечного масла на 60 миллионов гривен и сообщили об аресте этого масла– рассказал собеседник из ГФС Украины.

Публикации в СМИ о конфискации масла. Публикации в СМИ о конфискации масла. Публикации в СМИ о конфискации масла. Публикации в СМИ о конфискации масла. Публикации в СМИ о конфискации масла. Информация о компании ООО «Снаппер». Пред 1 из 6 След

«Сейчас же, спустя два месяца, выяснилось, что арестованное подсолнечное масло исчезло, испарилось. Вместе с тем, на терминале, где, якобы, и должен был бы храниться изъятый товар, проверяющим от налоговой заявили, что его там никогда и не было», – добавил он.

Примечательно, что о «подвиге» с изъятием подсолнечного масла 20 мая 2020 года не просто было сообщено на официальной странице ГФС Украины.

Эта новость была также распространена по излюбленной Виталием Герсаком схеме распространения сообщений о его «подвигах». Напомним, ранее главный редактор «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко подробно описывал то, как начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак размещает «джинсу» о своих подвигах на никому неизвестных сайтах.

Не стала исключением и информация об аресте подсолнечного масла стоимостью в ₴ 60 миллионов, о чем и свидетельствуют публикации на нижеприведенных сайтах.

Вместе с тем, как удалось выяснить «Преступности.НЕТ», в материалах дела, открытого 7 апреля 2020 года по факту нарушения законодательства во время экспортных операций, речь идет о 3,2 тысячах тонн подсолнечного масла, принадлежащих компании ООО «Снаппер», зарегистрированной в 2018 году.

На данный момент, правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту «исчезновения вещественных доказательств».

Напомним, что СБУ обнаружила масштабную вырубку лесов на западе и севере страны. Разоблачены ряд должностных лиц организовавших незаконные вырубки.

В то же время, за прошедшую неделю отработки дорог полиция насчитала 51 тысячу нарушений. Только пятая часть всех нарушений связана с превышением скорости на дорогах.