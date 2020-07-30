Охота на Вовка: НАБУ хочет допросить одиозного судью

Кроме Вовка, на допрос также должны прийти еще 6 судей ОАСК, в том числе его заместитель Аблов и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Национальное антикоррупционную бюро вызвало на допрос в качестве подозреваемого председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, сообщает пресс-служба НАБУ.

Кроме председателя суда, на допрос также должны прийти еще 6 судей ОАСК, в том числе заместитель Вовка Евгений Аблов и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.

В НАБУ скандального судью ждут 3 августа в 8:00 утра.

Фотокопия повестки о вызове Вовка на допрос. Фотокопия повестки о вызове Вовка на допрос. Пред 1 из 2 След

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации «Приватбанка».

Напомним, что НАБУ обвиняет главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило два видео, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать». Вовк назвал записи сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он также заявил, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.

Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

После обнародования второй части «пленок Вовка» 17 июля НАБУ выдвинуло подозрения 12 фигурантам, сразу после этого генпрокурор Ирина Венедиктова ликвидировала группу прокуроров по делу об ОАСК.