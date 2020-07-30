Предупреждение о системе видеофиксации на дорогах.

Каждый пятый нарушитель ПДД – превышает скорость

За неделю отработки дорог полиция насчитала 51 тысячу нарушений. Только пятая часть всех нарушений связана с превышением скорости на дорогах.

С 23 по 29 июля полицейские обнаружили на украинских дорогах 51 тысячу нарушений правил дорожного движения. Около пятой части – это превышение скорости, сообщает управление коммуникации Нацполиции.

Кроме превышение скорости, водители игнорировали ремни безопасности (5000 раз) и садились за руль без документов (5225 раз).

Также полиция 2037 раз поймала пьяных водителей.

Среди распространенных нарушений также были случаи проезда на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение правил проезда пешеходных переходов.

Также полиция фиксировала нарушения со стороны пешеходов. Таких насчитали 2830.

«По результатам работы нарядов полиции 203 транспортных средства – временно арестованы», – говорится в сообщении.

Напомним, что камеры на дорогах заставили водителей сильно притормозить, не только на поворотах, и уплатить 52 миллиона гривен штрафов в бюджет.

Первые трое суток работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения показываю прогресс в их снижении. Количество тогда сразу снизилось в полтора раза.