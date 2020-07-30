СБУ разоблачила промысел лесных коррупционеров

СБУ обнаружила масштабную вырубку лесов на западе и севере страны. Разоблачены ряд должностных лиц организовавших незаконные вырубки.

Служба безопасности задокументировала масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, должностные лица лесхозов занимались незаконной вырубкой ценных деревьев. Следствие также считает, что незаконные действия, кроме убытков государства, стали причиной разрушительных наводнений в этом году

В частности, в Житомирской области дерева вырубали при проведении оздоровления лесов. Руководил делом глава одного из гослесхозов области. Привлечены также были должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты.

Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Пред 1 из 5 След

Длилась незаконная вырубка около трех лет. Для прикрытия своих действий должностные лица вносили недостоверные сведения в служебную документацию.

«Только в течение августа-сентября 2019 там уничтожили более 300 деревьев различных пород на почти 2,5 миллиона гривен», – подсчитали в СБУ.

Сейчас 15 фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Оперативники СБУ также разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Действия злоумышленников нанесли государству ущерб на 11,5 млн гривен. По данному факту о подозрении сообщили 6 работникам лесохозяйственных предприятий.

СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів у держлісгоспах на заході та півночі УкраїниУ ході спецоперації Служба… Geplaatst door Служба безпеки України op Woensdag 29 juli 2020

Напомним, что, как ранее сообщалось, в украинских Карпатах нет ни одного места варварской незаконной вырубки леса. Все распространяемые фотографии связанные с этим – фейки или манипуляции.

Напомним так же, что накануне СБУ задержала киевских террористов-подрывников. Их подозревают в организации взрыва у станции метро «Шулявская».