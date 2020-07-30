ФотоНовости

СБУ разоблачила промысел лесных коррупционеров

Фото с места вырубки леса.

СБУ обнаружила масштабную вырубку лесов на западе и севере страны. Разоблачены ряд должностных лиц организовавших незаконные вырубки.

Служба безопасности задокументировала масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, должностные лица лесхозов занимались незаконной вырубкой ценных деревьев. Следствие также считает, что незаконные действия, кроме убытков государства, стали причиной разрушительных наводнений в этом году

В частности, в Житомирской области дерева вырубали при проведении оздоровления лесов. Руководил делом глава одного из гослесхозов области. Привлечены также были должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты.

Фото опубликованные СБУ
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ
Фото опубликованные СБУ.
Пред 1 из 5 След

Длилась незаконная вырубка около трех лет. Для прикрытия своих действий должностные лица вносили недостоверные сведения в служебную документацию.

«Только в течение августа-сентября 2019 там уничтожили более 300 деревьев различных пород на почти 2,5 миллиона гривен», – подсчитали в СБУ.

Читайте также  Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире телеканала «Прямой»

Сейчас 15 фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Оперативники СБУ также разоблачили должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Действия злоумышленников нанесли государству ущерб на 11,5 млн гривен. По данному факту о подозрении сообщили 6 работникам лесохозяйственных предприятий.

СБУ задокументувала масштабну вирубку лісів у держлісгоспах на заході та півночі УкраїниУ ході спецоперації Служба…

Geplaatst door Служба безпеки України op Woensdag 29 juli 2020

Напомним, что, как ранее сообщалось, в украинских Карпатах нет ни одного места варварской незаконной вырубки леса. Все распространяемые фотографии связанные с этим – фейки или манипуляции.

Напомним так же, что накануне СБУ задержала киевских террористов-подрывников. Их подозревают в организации взрыва у станции метро «Шулявская».

Источник СБУ

Тоже интересно
Новости

Дело Шеремета: Антоненко ставит условия следствияю

Новости

Украину поделят на четыре карантинные зоны: Киев может попасть в…

Новости

Из-за «Вагнера» усилили беларуско-украинскую границу

Новости

Абромавичус фсё: реформатор покидает тонущую лодку

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Дело Шеремета: Антоненко ставит условия следствияю

Украину поделят на четыре карантинные зоны: Киев может попасть в “красную”

Из-за «Вагнера» усилили беларуско-украинскую границу

1 из 1 901