Не стяжай: В РФ у граждан будут конфисковывать деньги

Министерство финансов России предлагает поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать, пишет российское издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе Минфина уточнили, комментируя законопроект для «РБК», что соответствующий законопроект подготовлен и внесен в правительство Минюстом.

Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. Пока остается неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение

«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения», – заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с Гражданским.

Напомним, что Мишустин создал в России систему тотального отслеживания всех финансовых операций, совмещенную с видеонаблюдением и распознаванием лиц.