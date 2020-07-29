В Гонконге продолжается рост случаев инфицирования коронавирусом. Городу грозит масштабная эпидемическая вспышка.

Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам, передает BBC. По ее словам, Гонконг в скором времени может столкнуться с коллапсом системы здравоохранения.

Кэрри Лам подчеркнула, что город находится “на грани масштабной общественной вспышки”, которая может привести к краху больничной системы и гибели людей. Она также призвала людей соблюдать карантинные меры и не выходить из дому без особой надобности.

Только за прошедшие сутки в городе зафиксировали 106 случаев заражения COVID-19. В понедельник было обнаружено 143 зараженных, что является рекордом с начала пандемии. При этом всего месяц назад среднее число новых ежедневных случаев было менее десяти.

С 29 июля Гонконг вынужден усилить карантинные ограничения. В городе закрываются рестораны, бары, спортивные залы и салоны красоты. Жителей обязали носить маски во всех общественных местах.

Как ранее сообщал PolitUA, в США заявили о создании нового препарата от коронавируса.