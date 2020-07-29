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С начала перемирия на Донбассе в ВСУ нет раненых и погибших

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе Вооруженные Силы Украины не понесли никаких потерь. Не было ни одного раненого или погибшего украинского защитника.

Об этом на селекторном заседании с президентом Украины заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. По его Хомчака режим прекращения огня в настоящее время выполняется с обеих сторон.

Он также отметил, что единичные случаи нарушения режима тишины не имеют системного характера.

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Как ранее сообщал PolitUA, за минувшие сутки был зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета по позициям Объединенных Сил – возле населенного пункта Шумы. А бойцы ВСУ развенчали фейки о “разоружении” на линии фронта.

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