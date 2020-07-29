С начала перемирия на Донбассе в ВСУ нет раненых и погибших

С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе Вооруженные Силы Украины не понесли никаких потерь. Не было ни одного раненого или погибшего украинского защитника.

Об этом на селекторном заседании с президентом Украины заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. По его Хомчака режим прекращения огня в настоящее время выполняется с обеих сторон.

Он также отметил, что единичные случаи нарушения режима тишины не имеют системного характера.

Как ранее сообщал PolitUA, за минувшие сутки был зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета по позициям Объединенных Сил – возле населенного пункта Шумы. А бойцы ВСУ развенчали фейки о “разоружении” на линии фронта.