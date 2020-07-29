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Кравчук прокомментировал предложение возглавить украинскую делегацию в ТКГ

Официального приглашения от Зеленского политику еще не поступало.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заверил, что присоединиться к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью сайту “Сегодня”. При этом он добавил, что официального предложения от действующего лидера государства не получал.

“Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?” – уточнил Кравчук.

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При этом он подчеркнул, что хорошим шагом будет и назначение на пост председателя делегации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

“Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно”, – добавил Кравчук.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия устроила истерику в ТКГ из-за выборов на Донбассе.

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