Стали известны еще 5 стран для отдыха украинцев

Украинские туристы могут посещать 5 стран открытых для отдыха. При этом в каждой из этих стран могут существовать свои дополнительные ограничения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, куда могут улететь украинцы на отдых, по состоянию на среду, 29 июля. Криклий поделился этой информацией в своем Telegram-канал министра.

«Куда могут улететь украинцы на отдых состоянию на сейчас?», – говорится с в сообщении.

Далее приводиться список стран открытых для украинских туристов:

• Болгария – при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;

• Турция, Египет – въезд и возвращения без ограничений;

• Черногория – 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину;

• Хорватия – обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде сделан в течение последних 48 часов.

При этом Криклий напомнил, что данные въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой стоит обязательно проверить информацию.

Министр добавил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.

В частности, в «Борисполе», Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования.

Напомним, что при непосредственном участии Владислава Криклого Украина впервые сдала морской торговый порт в концессию сроком на 30 лет. Соглашение подписали в Херсоне в присутствии президента Зеленского.

Кроме того, Александра Клитина заявила, что намерена разобраться с «политическими проститутами», том числе и с уволившим ее из Минифраструктуры Владиславом Криклым.