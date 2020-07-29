В Киеве построят мемориал Холокоста «Бабий Яр»

Ермак и Зеленский во время видеоконференции.

Вопрос обсуждался во время видеоконференции с членами наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр». Зеленский поддержал идею.

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» и поддержал строительство этого мемориала в Киеве, сообщил сам президент в своем Twitter.

«Обсудил с Благотворительным фондом «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» необходимость воплощения важного для Украины проекта – мемориального центра памяти жертв Холокоста», – заявил Зеленский.

«В нашей истории было много трагических страниц. Мы должны помнить о них, рассказывать последующим поколениям», – добавил он.

Как сообщает пресс-служба Мемориала Холокоста «Бабий Яр», в онлайн-встречи, в частности, приняли участие глава наблюдательного совета Фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» Натан Щаранский, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, президент Польши 1995-2005 гг. Александр Квасьневский, министр иностранных дел и вице-канцлер Германии 1998-2005 гг. Йошка Фишер, первый президент Украины (1991-1994 гг) Леонид Кравчук.

Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта и координацию в подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

«Многие украинцы носят высокое звание «Праведника народов мира». Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в Холокосте. Создание мемориала – очень важно для нашей страны… Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь и мы вместе с вами построили историю», – отметил Зеленский.

Натан Щаранский отметил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа, ведь в Бабьем Яру погибли и представители других национальностей: украинцы, белорусы, поляки.

По его словам, там будет выдающийся мемориал: и музей, и центр исследований, который будет способствовать повышению толерантности в обществе.

Рональд Лаудер выразил мнение, что будущий Мемориал должен давать посетителям ответ на вопрос, что такое антисемитизм, и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

Он отметил, что об Аушвице знают почти все, а «история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна».

Александр Квасьневский также сказал, что проект будет иметь существенное влияние на имидж Украины.

Леонид Кравчук, привлеченный в состав наблюдательного совета фонда, добавил, что будущий Мемориал должен быть правдивым, «чтобы не было разночтений», и должен служить «высшим гуманитарным целям».

Йошка Фишер тоже назвал целью проекта просвещение и обращение к молодому поколению.

«В этом проекте мы используем новейшие технологии, чтобы сохранить историю», – сказал он.

А член наблюдательного совета фонда «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» Вячеслав Вакарчук подчеркнул, что строительство комплекса является вопросом сохранения справедливой истории Украины.

Обговорив з Благодійним фондом «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» необхідність втілення важливого для України проекту – меморіального центру пам’яті жертв Голокосту. В нашій історії було багато трагічних сторінок. Ми маємо пам’ятати про них, розповідати наступним поколінням. pic.twitter.com/h5K0Yj9wcU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2020

Напомним, что украинский историк Вятрович задавался вопросом: «Когда Зеленский встанет рядом с Путиным на мавзолее?». Такое мнение он высказал после того, как Путина пригласили в Израиль на мероприятия посвященные памяти Холокоста, и туда же был приглашен Зеленский.