В Киеве переименовали улицу Российская

Герой Майдана и погибший на Донбассе Юрий Литвинский, в честь которого переименовали бывшую улицу «Российская».

В Киеве улицу Российскую переименовали по решению городского совета переименовали в честь героя Майдана и участника войны на Донбассе Литвинского.

Улицу Российскую в Дарницком районе столицы переименовали на улицу Юрия Литвинского, а новую улицу в Святошинском районе назвали в честь Олеся Бердника, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали улицу Российскую в Дарницком районе. Теперь она будет носить имя бойца Национальной гвардии Украины Юрия Литвинского», – говорится в сообщении.

Литвинский – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец ​​батальона оперативного назначения «Донбасс» Нацгвардии, который участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск и погиб от пули российского снайпера.

Отмечается, что идею переименования улицы во время общественного обсуждения поддержали 94% из 659 человек, которые участвовали в голосовании.

Также Киевсовет присвоил имя выдающегося украинского писателя Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе. Такую идею поддержали 96% лиц, принявших участие в голосовании.

Бердник – писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог, художник, композитор. Член-основатель Украинской Хельсинской группы, политзаключенный советских лагерей и проводник гуманистического объединения «Украинская духовная республика».

Напомним, что ранее мэр Кличко просил ужесточить меры безопасности в Киеве. Он обратился к Службе безопасности Украины и Нацполиции.