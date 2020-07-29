Он заверил, что Украина будет делать все для сохранения перемирия.

Президент Владимир Зеленский пригрозил российским террористам мощным ответом в слае нарушения перемирия. Он заверил, что серьезную атаку на украинские позиции на Донбассе никто прощать не будет.

Об этом лидер государства заявил в ходе брифинга. При этом он подчеркнул, что Украина будет делать все для сохранения перемирия.

“Можем ли мы сказать, что нет одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Проконтролировать все очень сложно. Если будет серьезная атака, которая выходит из рамок договоренностей, они будут очень мощно отвечать”, – пояснил он и заверил, что украинская сторона полностью выполняет условия перемирия.

“Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это выполняем полностью. Что касается той стороны – все зависит от РФ. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны – мы будем это чувствовать”, – заявил Зеленский.

Как ранее сообщал PolitUA, за минувшие сутки был зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета по позициям Объединенных Сил – возле населенного пункта Шумы. А бойцы ВСУ развенчали фейки о “разоружении” на линии фронта.