Их подозревают в организации взрыва у станции метро “Шулявская”.

Служба безопасности Украины заявила о задержании организаторов взрывов возле входа на станцию метро “Шулявская” и в жилом доме на Подоле.

По информации пресс-служба ведомства, об этом на брифинге заявили прокурор Киева Олег Кипер и начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По их словам, вскоре после первого взрыва в СБУ, МВД, и другие государственные органы поступило требование от преступников: перечислить 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов на электронный кошелек.

В результате следственных действий были задержаны двое подозреваемых. Это мужчины, 1960 и 1961 годов рождения, один из них ранее был судим за совершение убийства.

По месту жительства задержанных проведены обыски. Там были обнаружены средства, которые использовались для создания самодельного взрывного устройства. Лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины “Террористический акт”.

СБУ затримала організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 500 тис доларів США Служба безпеки України встановила… Опубликовано Служба безпеки України Среда, 29 июля 2020 г.

Напомним, что террористическая обстановка в столице за последние дни серьезно обострилась: