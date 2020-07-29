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Россия проводит военные учения в аннексированном Крыму

К полуострову стянули 20 кораблей.

Россия развернула в аннексированном Крыму свои военные учения. Это произошло сразу же после того как в Черном море закончились украинско-американские учения Sea Breeze 2020.

Как сообщают российские РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота, РФ задействовала корабли и авиацию противовоздушной обороны Черноморского флота.

“В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море”, – уточняется в сообщении.

К учениям в Крыму Кремль привлек два десятка кораблей, среди которых фрегат “Адмирал Эссен”, сторожевой корабль “Пытливый”, патрульный корабль “Дмитрий Рогачев”, малые ракетные корабли “Орехово-Зуево” и “Ингушетия”, а также большие десантные корабли “Цезарь Куников” и “Саратов”. Помимо этого, к маневрам Россия привлекла самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

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В рамках своей программы россияне планируют устроить “тренировку по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей”.

Как ранее сообщал PolitUA, в СНБО предупредили о готовности России к агрессии в Крыму.

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