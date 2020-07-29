Резников назвал замену Кучме на переговорах в Минске

Вице-премьер Резников рассказал, кто будет руководить украинской делегацией в Минске на переговорах с Россией вместо Кучмы.

Выполнять функции главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе будет Алексей Резников, первый заместитель главы делегации и вице-премьер, заявил Резников во время онлайн-дискуссии «Минский процесс: умеренный успех или политический тупик», сообщает пресс-служба представительства Украины в ЕС.

Резников уточнил, что следующего руководителя назначит президент Владимир Зеленский.

«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию», – заявил Резников.

По словам вице-премьера, официально Кучма еще остается главой, пока Зеленский указом не внесет изменения в состав делегации. Он надеется, что это будет известен украинскому обществу человек.

«Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины», – подытожил Резников.

В то же время стало известно, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать первый президент Украины Леонид Кравчук.

Президент Владимир Зеленский также рассматривается еще ряд кандидатур.

«У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация», – заявил Зеленский на брифинге в среду после посещения больницы «Охматдет», передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.

Накануне Леонид Кучма заявил о том, что покидает пост главы украинской делегации на переговорах в Минске. Его деятельность на этом посту высоко оценил президент Зеленски.

Напомним, что Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонний контактной группе.

Однако в июне 2019 года Леонид Кучма снова стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

28 июля Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в ТКГ. О намерении покинуть ТКГ Кучма говорил Зеленскому еще в мае 2020 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо второго президента Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.