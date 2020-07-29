США и Россия ведут переговоры по ядерному оружию

США и Россия начали в Вене второй раунд переговоров по контролю над ядерным вооружением. Стороны планирую заключить новый СНВ.
В Вене начались трехдневные американо-российские переговоры по контролю над ядерным вооружением, сообщает «Голос Америки».
Первый раунд переговоров состоялся в прошлом месяце. Тогда стороны обсудили действующее соглашение СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).
Указанное соглашение ограничивает количество развернутых ядерных боеголовок большой дальности и количество их носителей на вооружении каждой страны.
Стороны переговоров ожидают заменить договор СНВ новым соглашением, поскольку срок первого истекает в феврале.