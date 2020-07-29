Обстреливали своих: обнародован новый видеофакт преступления боевиков «ЛНР»

В сети всплыло ранее неизвестное видео, на котором жителя Луганска заснял обстрелы города террористами «ЛНР» летом 2014 года.

Житель Луганска заснял на видео, как летом 2014 года террористы «ЛНР» обстреливали город из миномета, чтобы обвинить в этом украинских военнослужащих, сообщил на своей странице в Facebook журналист, представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Денис Казанский.

Он опубликовал на своем канале YouTube этот ролик.

Казанский пояснил, что видео было опубликовано еще в 2014 году и было в открытом доступе, однако просмотров почти не набрало.

На кадрах слышно, как миномет стреляет в городе, а спустя несколько секунд в соседнем районе падает снаряд.

«Имеем очередное подтверждение того, что Луганск летом 2014 года обстреливали сами же «ополченцы». Я наткнулся на него (видео) случайно, и считаю его чрезвычайно важным свидетельством, которое необходимо распространить», – пояснил журналист.

Ранее Казанский сообщал, что Россия устроила в Минске истерику из-за выборов на Донбассе. Их возмутило постановление Верховной Рады.

Напомним, что две недели назад в Луганской области бушевал пожар. Стихия бушевала в регионе ровно неделю. Пожар полностью потушили.

Прокуратура открыла дело по пожару в Луганской области. Рассматривалась версия теракта, а виновниками бедствия могли стать боевики «Л/ДНР».