Иранские вооруженные силы проводят учения “Великий пророк-14”.
В Персидском заливе проводятся масштабные воздушные и морские учения вооруженных сил Ирана. Среди прочего, военные имитировали атаку на авианосец США.
Об этом сообщает агентство Tasnim. По их информации, учения под кодовым названием “Великий пророк-14” проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.
“Несколько подразделений военно-морского и аэрокосмического дивизиона IRGC принимают участие в маневрах с участием ракет, кораблей, дронов и радаров и предназначены для отработки как наступательных, так и оборонительных задач, при этом иранские силы проводят ракетные, беспилотные и минно-посадочные операции против ложных целей противника во время учений”, – уточнили в издании.
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