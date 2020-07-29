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Иран отработал “атаку” на американский авианосец

Иранские вооруженные силы проводят учения “Великий пророк-14”.

В Персидском заливе проводятся масштабные воздушные и морские учения вооруженных сил Ирана. Среди прочего, военные имитировали атаку на авианосец США.

Об этом сообщает агентство Tasnim. По их информации, учения под кодовым названием “Великий пророк-14” проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.

“Несколько подразделений военно-морского и аэрокосмического дивизиона IRGC принимают участие в маневрах с участием ракет, кораблей, дронов и радаров и предназначены для отработки как наступательных, так и оборонительных задач, при этом иранские силы проводят ракетные, беспилотные и минно-посадочные операции против ложных целей противника во время учений”, – уточнили в издании.

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Ранее PolitUA рассказывал о том, что Иран подтвердил вмешательство России в свою систему ПВО.

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