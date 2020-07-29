Против иностранных наемников на Донбассе открыли уголовные дела

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора начал уголовные производства по факту участия в войне на Донбассе на стороне террористов иностранных граждан. К ним относятся представители Киргизии, Бразилии, Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора. В ведомстве подчеркнули, что с 2014 года в составе незаконных вооруженных формирований России воевали не менее трех граждан Киргизии, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Бразилии.

“Иностранные наемники “служили” в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны “Призрак”, 11-м отдельном мотострелковом полку “Восток”, 5-й отдельной мотострелковой бригаде “Оплот” и частной военной компании “Вагнер”, – пояснили в ОГПУ.

Согласно статье №47 дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны вышеперечисленные лица являются наемниками, Их действия считаются нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе с 27 июля началось полное и всеобъемлющее прекращение огня.