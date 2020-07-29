Перемирие на Донбассе: бойцы ВСУ развенчали фейки о разоружении

“Нам есть чем защищать свою страну”.

Слухи о “разоружении” украинских подразделений на Донбассе, которые распространяют в социальных сетях, не соответствуют действительности.

Об этом заявили в штабе ООС. Эту информацию также подтвердили бойцы ВСУ, которые несут службу на фронте.

“Оружием мы обеспечены, на позициях есть чем защищать страну. Крупнокалиберные пулеметы есть. Если будут провокации со стороны врага, мы готовы предоставить отпор. Настроение – боевое, мы готовы выполнять боевые задачи”, – заверил украинский солдат с позывным “Физик”.

“Понимаем хорошо, что это достаточно серьезные договоренности. Вооруженные силы Украины самовольно нарушать их не будут. Оружие заряжено, по приказу в случае необходимости в течение двух-трех минут мы готовы предоставить отпор”, – добавил военнослужащий с позывным “Историк”.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе с 27 июля началось полное и всеобъемлющее прекращение огня.