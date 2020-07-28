Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие: сводка ООС

28 июля режим “тишины” был нарушен оккупантами один раз.

На протяжении 28 июля российские террористы один раз нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, боевики осуществили один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы на луганском направлении.

“Потерь в результате вражеского выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали”, – уточнили в штабе.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию нашей обороны”, – подчеркнула пресс-служба.

Кроме того, подразделения ГСЧС и ОС отработали заявки жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей и обнаружили 56 неизвестных взрывных устройств. Всего за сутки было разминировано более 6 гектаров территории.

“Все найденные и изъяты взрывные устройства будут уничтожении на специальных полигонах и уже никогда не заберут ни одной жизни мирных жителей”, – заверили в штабе.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.45 28 липня 2020 року #ООС… Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Вторник, 28 июля 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе с 27 июля началось полное и всеобъемлющее прекращение огня.