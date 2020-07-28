В МОЗ объяснили, почему медики не могут получить повышенную зарплату

Повышение зарплат украинским медикам было заблокировано Национальной службой здоровья Украины.

Об этом во время брифинга 28 июля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, НСЗУ до сих пор не заключила договоры о повышении тарифов на экстренную медпомощь с медицинскими учреждениями.

Министр подчеркнул, что это недопустимо. Особенно с учетом того, что с 1 июля Минздрав добился увеличения финансирования экстренной медицинской помощи на 40%.

“В этом году, при поддержке президента, правительство приняло решение об увеличении финансирования экстренной медицинской помощи на 40%. Это повышение происходит с 1 июля и до конца года. В то же время возникли определенные проблемы с НСЗУ. На сегодняшний день это учреждение не заключило еще ни одного договора. Они считают, что допустимо придумывать отговорки и не заключать договоры и кормить “завтраками” – мол, “завтра все сделаем”, – сказал министр.

Степанов заверил, что в течение ближайшей недели ситуация будет исправлена: “мы заставим их заключить договоры и перечислить повышенные тарифы на экстренную медицинскую помощь”.

Как ранее сообщал PolitUA, карантин в Украине продлили до начала осени.