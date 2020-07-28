О срыве перемирия террористами на Донбассе Украина информирует как СММ ОБСЕ, так и своих международных партнеров. Все факты нарушения прекращения огня оккупантами собираются в “копилку”.

Об этом “Громадське радіо” заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин из партии “Слуга народа”.

По словам Костина, отслеживание провокаций боевиков и систематизация информации о них необходимы, чтобы удерживать ситуацию под контролем на политическом уровне.

Также депутат уточнил, что надежда о том, что очередное перемирие на Донбассе будет более эффективным, чем предыдущие, основана на том, что для этих договоренностей были приложены “значительные усилия” со стороны как украинской делегации, так и политических консультантов “нормандской четверки”.

“Это происходило путем нескольких этапов переговоров, поэтому надежда все же на то, что это перемирие будет устойчивым, есть. То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. Задача наша состоит в том, чтобы, как правильно заметил руководитель Операции Объединенных сил, верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника, поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными”, – заверил Костин.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе с 27 июля началось полное и всеобъемлющее прекращение огня.