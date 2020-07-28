Болгария остановила транзит российского газа: причина

Транзит российского газа из Болгарии в Грецию был прекращен. Причиной послужила авария на газопроводе в районе газоизмерительной станции “Кулата”.

Об этом, со ссылкой на “Булгартрансгаз” сообщил “Интерфакс-Украина“. Авария произошла из-за нарушения целостности трубы. Лопнувшая секция была изолирована, сейчас там ведутся аварийно-восстановительные работы.

В компании “Газпром экспорт” осведомлены о ситуации на газопроводе и “находятся в непрерывном контакте со своими партнерами”. В компании также заявили, что ожидают от болгарской стороны информации о сроках завершения ремонтных работ.

Напомним, что Греция получает природный газ со стороны Болгарии, Турции, а также в сжиженном виде через терминал Revithoussa LNG компании DESFA. Через Болгарию в Грецию идет российский газ, который транспортируется по газопроводу “Турецкий поток”. Последний был запущен в начале января 2020 года.

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