Легализация казино в Украине: закон ушел на подпись Зеленскому

Это последний шаг на пути разрешения игорного бизнеса.
Президенту Владимиру Зеленскому передали на подпись закон о легализации игорного бизнеса. Это последний шаг к полной имплементации документа.
Об этом сообщается на сайте парламента. Документ уже был подписан спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Последний этап прохождения документа – это передача на подпись президенту. Так, 27 июля документ одобрил Разумков, а 28 июля его направили на подпись Зеленскому.
Как ранее сообщал PolitUA, в “Слуге народа” ожидают открытия первых казино в Украине уже через год.