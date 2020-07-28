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Легализация казино в Украине: закон ушел на подпись Зеленскому

Это последний шаг на пути разрешения игорного бизнеса.

Президенту Владимиру Зеленскому передали на подпись закон о легализации игорного бизнеса. Это последний шаг к полной имплементации документа.

Об этом сообщается на сайте парламента. Документ уже был подписан спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Последний этап прохождения документа – это передача на подпись президенту. Так, 27 июля документ одобрил Разумков, а 28 июля его направили на подпись Зеленскому.

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Документ о легализации казино передали на подпись Зеленскому

Как ранее сообщал PolitUA, в “Слуге народа” ожидают открытия первых казино в Украине уже через год.

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