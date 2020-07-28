В Китае новая вспышка коронавируса: более ста зараженных за сутки

Новые случаи зафиксированы даже в Пекине.

В Китае жертвами новой вспышки коронавируса стало более ста человек. У большинства из них заболевание начиналось без каких-либо симптомов.

Об этом, ссылаясь на данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР, сообщило агентство “Синьхуа”. В издании отметили, что впервые за 22 дня новые случаи инфицирования обнаружили в Пекине.

Так, 28 июля Китай заявил о 68 новых случаях инфицирования активной формой COVID-19. Еще у 34 пациентов заболевание протекает бессимптомно.

Из “активных” больных четверо заразились за границей, а 64 подхватили коронавирус внутри страны. 57 пациентов было зарегистрировано в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумки, где неделю назад зафиксировали вспышку COVID-19.

Как ранее сообщал PolitUA, в США заявили о создании нового препарата от коронавируса.