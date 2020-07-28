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Зеленский подписал указ о безвизе для китайских туристов

Безвизовый режим введен до 31 января 2021 года.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о вводе безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину как туристы.

Документ под номером №295/2020 “О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью” был опубликован на сайте Офиса президента Украины.

“На период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней”, – указано в тексте указа. Документ вступает в силу с 28 июля 2020 года.

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Указ Зеленского

Как ранее сообщал PolitUA, Зеленский ветировал резерв госслужащих и предложил изменения в законопроект

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