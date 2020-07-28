Румыния изменила дату празднования Дня победы во Второй мировой

Сенат Румынии принял проект закона, который переносит празднование Дня победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне с 9 мая на 8-е. Решение было принято по согласованию с союзниками государства по НАТО.

Об этом сообщило G4media. По информации издания, идея законопроекта принадлежит депутату от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки.

По словам политика, эта инициатива исправляет историческую двусмысленность, которая побудила Румынию в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу.

“7 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции в ставке Верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников во Франции, Реймсе. Согласно ему, враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01. С момента изменения режима СРР (Социалистическая Республика Румыния), которая находилась в советской зоне влияния, признала 9 мая Днем победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, – это 8 мая 1945 года”, – заявил Раецки.

Следует добавить, что теперь, после принятия законопроекта Сенатом Румынии, его должна рассмотреть и утвердить Палата депутатов.

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