Кучма снова покинул Минские переговоры

Кучма во второй раз сложил с себя полномочия главы украинской делегации на переговорах в Минске по Донбассу. Зеленский высоко оценивает работу Кучмы.

Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Владимир Зеленский благодарен второму президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе», – говорится в сообщении.

«Глава государства подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ», – отмечают в Офисе президента.

Зеленский во время личной встречи 28 июля поблагодарил Кучму и добавил, что всегда в будущем готов услышать его совет.

Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ значительно продвинулась. Он сказал, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и оказывать консультации.

Напомним, что Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонний контактной группе.

Однако в июне 2019 года Леонид Кучма снова стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.