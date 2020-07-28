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ГБР не расследует дел по представлению Украине Томоса

Момент подписания томоса.

Правоохранительные органы не занимаются вопросами добровольного создания религиозных общин. Расследуются только случаи насилия или захвата собственности.

Правоохранительными органами Украины не расследуются вопросы, связанные с предоставлением украинской церкви Томоса, заявил в своем комментарии изданию «Украинская Правда» глава ГБР Александр Соколов.

«Согласно Конституции, государство отделено от церкви и не должно вмешиваться в вопросы реализации гражданами своего права на свободу вероисповедания», – заявил Соколов.

«В связи с этим, любые вопросы, связанные с добровольным созданием или объединением религиозных общин, не относятся к сфере полномочий правоохранительных органов. В плоскости функций правоохранителей то, что касается исключительно собственности или насилия, на что мы реагируем независимо от религиозной принадлежности», – отметил он.

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На уточняющий вопрос «Украинской Правды» Соколов отметил, что ГБР никоим образом в рамках дела о возможном «разжигание розни» не оценивает факт правомерности получения Томоса.

Напомним, что РПЦ, потерпевшая поражение в борьбе против Томоса, реанимирует Амманский проект для раскола православных церквей. Москва запустила информационную кампанию, что собрать своих раскольников.

Источник Украинская Правда

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