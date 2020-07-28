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Военным передали два новых танка «Булат»

Танк БМ «Булат».

Завод «Укроборонпрома» передал военным очередную партию отремонтированных и модернизированных танков «Булат», с новым современным оборудованием.

Завод имени В.А. Малышева, входящий в состав «Укроборонпрома», отгрузил заказчику очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ «Булат», пресс-служба «Укоборонопрома».

«Мы не только провели заводской ремонт машин по техническому состоянию, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками», – заявил генеральный директор завода Василия Крыласа.

«Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток», – добавил гендиректор.

Один из танков, который после ремонта был передан военным.
Один из танков, который после ремонта был передан военным.
Один из танков, который после ремонта был передан военным.
Один из танков, который после ремонта был передан военным.
Один из танков, который после ремонта был передан военным.
Один из танков, который после ремонта был передан военным.
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Отмечается, что восстановленные «Булат» успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. Обновленную технику передали Министерству обороны Украины.

На заводе Малышева отмечают, что по состоянию на июль 2020 года выполнили 50% государственного контракта с соблюдением оговоренных сроков.

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«Булат» – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина – глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП «Завод имени В.А. Малышева» отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали в украинской армии более полусотни БМ «Булат».

Напомним, что ранее концерн «Укроборонпром» уволил президента ГП «Антонов» после проверки предприятия. Увольнение связано с проверкой комиссии, инициированной после письма СБУ.

В то же время, президента Владимира Зеленского просят остановить уничтожение ОПК Украины.

Подчеркивается, что руководство «Укроборонпрома» уничтожает ОПК Украины. «Антонов» предупреждает, что судьбу ОПК страны будут решать 5-7 физических лиц с «Укроборонпрома».

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