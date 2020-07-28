Военным передали два новых танка «Булат»

Завод «Укроборонпрома» передал военным очередную партию отремонтированных и модернизированных танков «Булат», с новым современным оборудованием.

Завод имени В.А. Малышева, входящий в состав «Укроборонпрома», отгрузил заказчику очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ «Булат», пресс-служба «Укоборонопрома».

«Мы не только провели заводской ремонт машин по техническому состоянию, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками», – заявил генеральный директор завода Василия Крыласа.

«Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток», – добавил гендиректор.

Один из танков, который после ремонта был передан военным. Один из танков, который после ремонта был передан военным. Один из танков, который после ремонта был передан военным. Пред 1 из 3 След

Отмечается, что восстановленные «Булат» успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. Обновленную технику передали Министерству обороны Украины.

На заводе Малышева отмечают, что по состоянию на июль 2020 года выполнили 50% государственного контракта с соблюдением оговоренных сроков.

«Булат» – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина – глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП «Завод имени В.А. Малышева» отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали в украинской армии более полусотни БМ «Булат».

Напомним, что ранее концерн «Укроборонпром» уволил президента ГП «Антонов» после проверки предприятия. Увольнение связано с проверкой комиссии, инициированной после письма СБУ.

В то же время, президента Владимира Зеленского просят остановить уничтожение ОПК Украины.

Подчеркивается, что руководство «Укроборонпрома» уничтожает ОПК Украины. «Антонов» предупреждает, что судьбу ОПК страны будут решать 5-7 физических лиц с «Укроборонпрома».