В Украине снова почти тысяча случаев коронавируса

В Украине выявили 919 новых случаев заражения коронавирусом, в Киеве снова произошел резкий скачок заболевания. Выздоровели 622 человека, 13 больных умерли.

За сутки 27 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных с коронавирусом умерли, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Больше всего новых случаев зафиксировано за эти сутки во Львовской области (147, накануне было 120), Киеве (110, накануне было 70) и Ивано-Франковской области (103, накануне было 96).

Меньше новых случаев выявлено в: Ровенской (83), Одесской (71), Закарпатской (66), Черновицкой (58), Тернопольской (49), Харьковской (47), Киевской (42) областях.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 3 След

При этом во Львовской области в понедельник зафиксировали аж 7 летальных случаев COVID-19, еще по одному – в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой и Черниговской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 206 человек с коронавирусом.

Из 919 новых больных – 61 ребенок и 55 медработников (за все время пандемии заболели 4 722 ребенка и 8 435 медработников).

27 июля в Украине сделали 26 126 тестов, из них 12 655 методом ПЦР и 13 471 методом ИФА.

Всего за время пандемии COVID-19 в Украине заболели 66 575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1 629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине было выявлено 807 новых случаев коронавируса. Выздоровели 315 пациентов. Умерло за сутки 11 пациентов.