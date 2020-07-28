МИД России скандалит из-за флагов ЛГБТ

Флаг ЛГБТ на посольстве США в Москве.

МИД России выразил протест посольствам США, Британии и Канады из-за вывешены на зданиях посольств в Москве флагов ЛГБТ. Это расценили, как провокацию.

МИД России направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщает российское агентство РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василия Пискарева.

Как пояснил депутат, в нотах подчеркнули, что действия диппредставительств нарушили «положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации».

Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что «чествует флаг гордости ЛГБТ».

Позднее его на своем здании вывесило и посольство Великобритании.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин отметил, что в американской дипмиссии «показали кое-что по поводу того, кто там работает».

Напомним, что ранее МИД России обиделся на шутки СБУ. Российское посольство направило официальному Киеву ноту протеста.