Украина выразила протест из-за парада в Севастополе

Украина выразила протест против российского парада в Крыму.

Украина передала России ноту протеста из-за кремлевских планов по Крыму. Речь идет о проведение в Севастополе военно-морского парада 26 июля.

Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля без согласования с украинской стороной так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т.ч. многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что этот парад является сознательным шагом России к эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

Украина требует от Россия «немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины».

В июне украинский МИД передал в Москву еще одну ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.

Напомним, что раннее стало известно, как аннексированный Севастополь превратился в помойку после шторма. Оккупационная администрация проблему игнорирует.