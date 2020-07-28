В Чехии судят беларуса за участие в войне на Донбассе

Гражданин Беларуси служил в созданной российскими оккупантами на Донбассе так называемой «республиканской гвардии «ДНР». Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Городской суд столицы Чехии Праги начал рассмотрение дела гражданина Беларуси, который, как гласит обвинение, принимал активное участие в боях на востоке Украины на стороне сепаратистов, что квалифицируют как террористическое нападение, сообщает «Радио Свобода».

41-летний Алексей Фадеев, который постоянно живет в Праге и которому в случае признания виновным грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, любую свою вину отрицает и утверждает, что хотел помочь людям «защищаться от украинских фашистов».

На этот момент мужчина уже находится в заключении, осужден по другому уголовному делу. Слушания нынешнего дела по сути должны начаться 29 июля.

Как заявляет обвинение, Фадеев принял участие в войне против Украины. По словам прокуроров, Фадеев неоднократно, с ноября 2014 до мая 2016 года, выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах так называемой «республиканской гвардии «ДНР».

Но он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили прокуроры.

Фадеев через переводчика заявил в ответ, что его пребывание на Донбассе, в Донецке, не было террористическим актом, потому что он был там, чтобы помочь людям. По его словам, власть в Украине захватили «фашисты», и он видел в интернете видеозаписи, на которых якобы были зафиксированы «зверства», которые происходили в Украине.

Поэтому он отправился на оккупированную часть Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие и затем присоединился к «республиканской гвардии «ДНР».

Он также упоминал о украинскую организацию «Правый сектор», которая, по его словам, нападала на гражданское население. Но Фадеев утверждал, что не намеревался воевать с украинскими правительственными войсками и только участвовал в патрулировании, а стрелял только на стрельбище на тренировках. Он также заявлял, что не знал, что деятельность группировки «ДНР» противоречит Конституции Украины.

Кроме того, Фадеев сообщил, что знаком с гражданином Чехии, бывшим военнослужащим Эриком Эшту, который тоже ранее был обвинен в терроризме за его участие в боях против Украины на Донбассе, но в итоге был осужден лишь условно за службу в иностранных вооруженных силах и лишен чешского воинского звания.

По словам Фадеева, Эшту помогал ему добраться в Украину и встречался с ним в Донецке. Эшту был вызван на нынешний суд в качестве свидетеля, но отказался давать показания, поскольку эти показания могли бы быть использованы и против него самого.

Это в Чехии не первый такой случай. Кроме упомянутого Эрика Эшту, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Чехии, также условный срок за участие в действиях российских гибридных сил на Донбассе против Украины получил гражданин Чехии Павел Кафка. Как заявлял год назад посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, Чехия расследует возможное участие 20 своих граждан в конфликте на Донбассе на стороне российских гибридных сил.

По Уголовному кодексу Чехии, «террористическое нападение» – это преступление, совершенное против Чехии или международной организации, – но при этом чешское право предоставляет защиту от террористических действий и другим государствам.

Напомним, что вступил в силу режим прекращения огня на Донбассе. Командующий ООС Владимир Кравченко заявил ВСУ не запрещали отвечать огнем на провокации в условиях режима тишины на Донбассе:

Главред «Цензор.НЕТ» Бутусов считает, что это решение нанесет большой ущерб делу защиты страны.