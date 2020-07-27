Владимир Зеленский подписал соответствующий указ
Президент Украины Владимир Зеленский создал в Лисичанске, Луганской области, военно-гражданскую администрацию.
Соответствующий указ №293/2020 был подписан главой государства 27 июля и опубликован на официальном сайте главы государства. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Теперь, согласно Закону “О военно-гражданских администрациях”, командующий Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации получил поручение осуществить все необходимые меры, связанные с созданием военно-гражданской администрации.
Справка
Военно-гражданская администрация – временный орган, действующий на территории Донецкой и Луганской областей. ВГА подчиняются Службе безопасности Украины и предназначены для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, обеспечения правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы.