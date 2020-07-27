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В Лисичанске создана военно-гражданская администрация

Владимир Зеленский подписал соответствующий указ

Президент Украины Владимир Зеленский создал в Лисичанске, Луганской области, военно-гражданскую администрацию.

Соответствующий указ №293/2020 был подписан главой государства 27 июля и опубликован на официальном сайте главы государства. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Теперь, согласно Закону “О военно-гражданских администрациях”, командующий Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации получил поручение осуществить все необходимые меры, связанные с созданием военно-гражданской администрации.

Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в ЛисичанскеСправка

Военно-гражданская администрация – временный орган, действующий на территории Донецкой и Луганской областей. ВГА подчиняются Службе безопасности Украины и предназначены для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, обеспечения правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы.
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