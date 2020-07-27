Почти 2/3 украинцев недовольны экономикой страны

Почти 2/3 украинцев недовольны состоянием экономики Украины, только 1/4 считает, что в стране ничего не изменилось, и менее 1/10 видят улучшения.

Более 60% опрошенных украинцев считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть считают, что оно не изменилось, только 8% заметили улучшение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 15-20 линя 2020 года.

«Вместе с тем настроения в отношении будущего являются более оптимистичными: 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% – ожидают ухудшения», – говорится в сообщении.

«Но в длинной динамике процент тех, кто ожидает улучшения – падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего», – добавляют социологи.

В целом среди причин возможного экономического кризиса большинство опрошенных видит некомпетентность власти, четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса.

При этом, 19% опрошенных считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% – противоположного мнения.

Аудитория опроса стало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность – это 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.