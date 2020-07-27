Песков прокомментировал разговор Зеленского и Путина

Пресс-секретарь хозяина Кремля Песков назвал «деловым и содержательным» телефонный разговор президента Зеленского и нацлидера Путина.

Пресс-секретарь нацлидера России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор 26 июля президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – носил конструктивный и деловой характер, российское издание «ТАСС».

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», – заявил Песков.

26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, c полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты.

Обо все запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.