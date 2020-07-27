Зеленский ветировал резерв госслужащих и предложил изменения в законопроект

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной службе” относительно кандидатского резерва”. Документ был возвращен в Верховную Раду на доработку.

Как сообщили на сайте Офиса президента, глава государства предложил внести в законопроект ряд поправок:

отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего с должности государственной службы категории “А” по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения премьер-министра или соответствующего министра либо руководителя центрального органа исполнительной власти.

Включить в Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории “А”, относительно его профессиональной компетентности, а именно: стратегического видения, глубокого понимания стратегических национальных интересов, способности определять направления развития и осуществлять анализ и оценку проблем и перспектив устойчивого развития Украины, понимать актуальность проблем и вызовов в соответствующей сфере общественной и государственной жизни, а также способности к реализации амбициозных реформ.

Положения, согласно которым по решению субъекта назначения или руководителя государственной службы в соответствующем органе лица, назначенные на должности государственной службы путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или более низкие вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса с учетом срочности назначения на соответствующие должности государственной службы, определенные частями первой и второй статьи 34 Закона Украины “О государственной службе”

Однако, если субъект назначения или руководитель государственной службы считают, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности, то объявляется конкурс в течение двух недель после отмены карантина.

Как отметили на сайте ОП, Владимир Зеленский рассчитывает на полную поддержку со стороны парламента и принятие указанных изменений.

Как ранее сообщал PolitUA, свыше 60% украинцев недовольны работой Владимира Зеленского на посту главы государства.