Бойцы Объединенных Сил на Донбассе будут открывать огонь по противнику в том случае, если действия террористов будут нести угрозу жизни и здоровью украинских защитников.

Об этом во время брифинга заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он заверил, что ВСУ строго соблюдают взятые на себя обязательства по полному и всеобъемлющему прекращению огня, но с вооруженными провокациями оккупантов мириться не будут (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“ВСУ, которые седьмой год подряд защищают государство от российской агрессии, готовы в дальнейшем давать достойный отпор оккупационным войскам. Наряду с этим во исполнение решения высшего политического руководства государства ОС должны обеспечить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня при условии зеркальных действий со стороны противника”, – подчеркнул Кравченко.

Он также опроверг слухи о том, что у украинских военнослужащих якобы забирают оружие и запрещают проводить разведку. Командующий ОС подчеркнул, что согласно с новыми правилами, запрещено пересечение линии разграничения любыми летательными аппаратами. Но для успешного осуществления разведки пересекать ее необязательно.

“Никто не может запретить военным защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом. Уверяю: в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни и здоровью воинов ВСУ, ответ будет мгновенным и решительным. Мы действительно стремимся к миру, но пусть наше миролюбие не вводит в заблуждение противника и не расценивается как слабость. Мы всегда готовы дать адекватный отпор врагу”, – предупредил боевиков Кравченко.

Как ранее сообщал PolitUA, полное и всеобъемлющее прекращения огня в зоне проведения ООС официально началось в полночь 27 июля.