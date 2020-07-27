Российская Федерация развернула военные штабы в аннексированном Крыму. Их она может использовать во время активной фазы потенциальных боевых действий.

Об этом в интервью для “Крым.Реалии” заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. По его словам, на полуострове также подготовлена мобилизационная база.

Кривонос считает, что в условиях подготовленных штабов и мобилизационной базы Россия может устроить “военные учения” в Крыму. И при желании стремительно перевести их в полноценные боевые действия.

“… это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже начало агрессии”, – заявил Кривонос.

При этом он напомнил, что Украина готова к отражению любых угроз. Он также выразил мнение, что Россия может начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент и с любого участка границы, в том числе и из аннексированного Крыма.

Как ранее сообщал PolitUA, из-за действий оккупантов Крым рискует остаться без урожая.