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Канада поддержала режим прекращения огня на Донбассе

По мнению их дипломатов, это может быть началом установления мира в регионе.

Канада полностью поддерживает и приветствует Украину в связи с усилиями по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении посольства Канады в Украине. По мнению дипломатов, прекращение огня может стать отправной точкой для установления мира в регионе.

Представители Канады также выразили надежду на то, что текущая неделя будет определяющей для дальнейшего урегулирования конфликта.

“Мы надеемся, что в этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь длительного мира. Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, выполнять свои обещания и выполнить международные обязательства России”, – уточнили в посольстве.

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Как ранее сообщал PolitUA, полное и всеобъемлющее прекращения огня в зоне проведения ООС официально началось в полночь 27 июля.

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