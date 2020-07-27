По мнению их дипломатов, это может быть началом установления мира в регионе.

Канада полностью поддерживает и приветствует Украину в связи с усилиями по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении посольства Канады в Украине. По мнению дипломатов, прекращение огня может стать отправной точкой для установления мира в регионе.

Представители Канады также выразили надежду на то, что текущая неделя будет определяющей для дальнейшего урегулирования конфликта.

“Мы надеемся, что в этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь длительного мира. Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, выполнять свои обещания и выполнить международные обязательства России”, – уточнили в посольстве.

(2/2) Ми сподіваємось, що цього разу припинення вогню буде повним і тривалим, як головнa точка відліку, без котрої не можна досягти тривалого миру. Це повністю залежить від Росії & бойовиків, яких вона підтримує, дотриматись своїх обіцянок & виконати міжнародні зобов‘язання Росії — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) July 27, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, полное и всеобъемлющее прекращения огня в зоне проведения ООС официально началось в полночь 27 июля.