Авиаэксперт Лукашевич: Я не могу издать книгу по MH-17 в Украине

Российский эксперт подчеркивает, что новые украинские власти не заинтересованы в издании книги по делу MH-17 в Украине.

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич собирался издать свою книгу-энциклопедию по делу МН17 в Украине, но после смены власти издание этой книги здесь стало невозможным.

«При прежнем вашем (украинском – ред) президенте у меня была достаточно четкая и жесткая договоренность об издании и прочее», – заявил эксперт в интервью собственному корреспонденту «УНИАН» Роману Цимбалюку. (чтобы просмотреть видео доскрольте до конца)

Он объяснил, что “со сменой руководства все это исчезло”. “Просто поменялись все люди. Поэтому я попробовал навести мосты, сыграл очень большую заинтересованность. Но, в итоге, договориться не получилось. И когда Украина выдала Цемаха, можно сказать, что и не получится», – добавил Лукашевич.

«Я честно скажу, что в какой-то степени испытал облегчение. Да, я понимал, что Украине книга нужна. Но я испытал облегчение, потому что для меня русского издаваться сейчас в Киеве – это все равно, что живя в Москве в конце 1941 года издаваться в Берлине», – добавил он.

Он объяснил, что эксперты, заявляющие в международных масс медиа отличное от официальной версии, попадают под репрессии российских властей. Большинство таких экспертов оказываются подследственными с обвинением в госизмене.

«Тем более, что у нас эти вот обвинения в госизмене, статья 275, штампуются, извините, за одну неделю», – отмечает Лукашевич.

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