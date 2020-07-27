Террористы на Донбассе нарушили перемирие в первый же день: позиции ОС под обстрелом

В первый же день полного прекращения огня, 27 июля, российские боевики на Донбассе дважды нарушили режим “тишины”. По позициям Объединенных Сил еще ночью был открыт огонь.

Об этом во время брифинга заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Он уточнил, что вражеские атаки были зафиксированы ночью и утром (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“Ситуация на линии разграничения стабильно контролируется. К сожалению, со стороны противника в 00: 20-00: 45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны ОС нету. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личного состава не нес”, – подчеркнул он.

Второй раз оккупанты нарушили режим перемирия около 9:00 утра в зоне ответственности 79 бригады. Там по позициям ВСУ противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ.

Публичные представители террористических “Л/ДНР” в свою очередь заявили, что с начала перемирия 27 июля в ОРДЛО якобы не было зафиксировано никаких обстрелов.

Від початку поточної доби зафіксовано один обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації. Серед ночі противник… Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 27 июля 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, полное и всеобъемлющее прекращения огня в зоне проведения ООС официально началось в полночь 27 июля.