Сейчас он возглавляет службу информационной политики в Офисе президента.

Глава Службы информационной политики в Офисе президента Украины Александр Курдинович – далеко не “темная лошадка”. В высоких кабинетах его знают очень хорошо – ведь именно Курдинович возглавлял Госкомтелерадио во времена президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в сюжете Янины Соколовой в программе “СОРОМНО”. Журналисты напомнили новой власти кто он такой.

“Это тот самый Курдинович, который был главой Госкомтелерадио во времена Януковича. …За полгода до Майдана 2013-го Александр Курдинович открывает в Луганске новый областной телеканал. Рядом с ним – Родион Мирошник. Тогда руководитель луганского телеканала ЛОТ, а сегодня Мирошник – сепаратист, советник главы т.н. “ЛНР” и частый гость российских пропагандистских шоу Владимира Соловьева”, – рассказали журналисты.

В сюжете также напомнили и о других связях нынешнего главы информслужбы ОПУ. Так, в августе 2013 года Курдинович перерезал красную ленточку вместе с главой Луганского облсовета Валерием Голенко, ближайшим соратником лидера “Партии регионов” Александра Ефремова. А всего через пару месяцев после этого Голенко уже призывал к сепаратизму, за что СБУ завела на него уголовное дело.

“А теперь друг компании Януковича Александр Курдинович возглавляет службу информационной политики в ОПУ Зеленского. Ценный кадр получили”, – подытожили в “СОРОМНО”.

Как ранее сообщал PolitUA, впервые Александр Курдинович всплыл в Офисе президента в связи со скандалом вокруг программы “Большое строительство”.